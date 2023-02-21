Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии — Finance.ua

Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии
Банк HSBC по-прежнему рассчитывает завершить продажу своего российского бизнеса в первой половине 2023 года. В июле прошлого года он решил продать свое подразделение местному кредитору Экспобанку.
Об этом сообщает Reuters.
Крупнейший банк Европы понес убытки в размере 300 миллионов долларов в связи с ожидаемой продажей бизнеса, сообщил HSBC, опубликовав свои годовые результаты за 2022 год.
В июле прошлого года HSBC заявил, что соглашение ожидает одобрения российского правительства и регулирующих органов, незадолго до того, как заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что россия заблокирует продажу российскому бизнесу иностранных банков.
Лондонский кредитор повторил, что соглашение все еще ожидает одобрения регулирующих органов и не предоставил никакой дополнительной информации о статусе этого процесса.
Многие транснациональные корпорации быстро ушли из россии после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, но банки делали это медленнее из-за опасений по поводу того, что позволит российское законодательство.
Операции HSBC в рф состояли из корпоративного банковского бизнеса, предлагавшего ряд кредитных и инвестиционно-банковских услуг российским и международным клиентам. Накануне вторжения россии в нем работало около 200 человек.
Напомним, что банк HSBC в июле 2022 года заявил, что ведет переговоры о продаже своего российского корпоративного кредитного бизнеса местному Экспобанку.
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