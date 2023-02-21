Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии — Finance.ua
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Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии

Фондовый рынок
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Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии
Крупнейший банк Европы потеряет 300 млн долларов от продажи бизнеса в россии
Банк HSBC по-прежнему рассчитывает завершить продажу своего российского бизнеса в первой половине 2023 года. В июле прошлого года он решил продать свое подразделение местному кредитору Экспобанку.
Об этом сообщает Reuters.
Крупнейший банк Европы понес убытки в размере 300 миллионов долларов в связи с ожидаемой продажей бизнеса, сообщил HSBC, опубликовав свои годовые результаты за 2022 год.
В июле прошлого года HSBC заявил, что соглашение ожидает одобрения российского правительства и регулирующих органов, незадолго до того, как заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что россия заблокирует продажу российскому бизнесу иностранных банков.
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Лондонский кредитор повторил, что соглашение все еще ожидает одобрения регулирующих органов и не предоставил никакой дополнительной информации о статусе этого процесса.
Многие транснациональные корпорации быстро ушли из россии после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, но банки делали это медленнее из-за опасений по поводу того, что позволит российское законодательство.
Операции HSBC в рф состояли из корпоративного банковского бизнеса, предлагавшего ряд кредитных и инвестиционно-банковских услуг российским и международным клиентам. Накануне вторжения россии в нем работало около 200 человек.
Напомним, что банк HSBC в июле 2022 года заявил, что ведет переговоры о продаже своего российского корпоративного кредитного бизнеса местному Экспобанку.
По материалам:
РБК-Україна
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