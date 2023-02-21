Логистический гигант Maersk продал свои объекты в россии — Finance.ua

Логистический гигант Maersk продал свои объекты в россии Сегодня 02:39 — Фондовый рынок

Логистический гигант Maersk продал свои объекты в россии

Датская логистическая компания AP Moller-Maersk (Maersk) заключила соглашение о продаже своих логистических объектов в санкт-петербурге и новороссийске компании IG Finance Development Limited.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Продажа Maersk этих двух объектов — это следствие решения компании прекратить деятельность в россии, принятого в марте 2022 года. Мы рады, что нашли нового владельца наших двух логистических объектов в россии и таким образом выполнили наше решение о продаже всех наших активов в этой стране», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что сделка с IG Finance Development Limited закрыта и вступила в силу 17 февраля. Она получила необходимые регуляторные разрешения в ЕС и россии. После приобретения объектов, IG Finance Development Limited заключила сделку с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в россии, на управление объектами в санкт-петербурге и новороссийске, говорится в пресс-релизе.

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Укрінформ По материалам:

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