Крупнейший автопроизводитель в мире возобновил поставки запчастей в россию — Finance.ua

Крупнейший автопроизводитель в мире возобновил поставки запчастей в россию
Концерн Toyota стал первым иностранным автопроизводителем, возобновившим поставки запчастей в россию после выхода из страны.
Об этом пишет The Moscow Times.
С конца 2022 года «Тойота Мотор» возобновила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания, а также одобрила параллельный импорт для официальных дилеров, отметил в письме управляющий генеральный менеджер департамента поставок запчастей и складских операций компании Андрей Щербаков.
Документ был направлен в суд, рассматривающий иск «Общества потребительской инициативы» и Роспотребнадзора к «Тойота Мотор» из-за несоблюдения прав потребителей. российские чиновники требуют, чтобы Toyota возобновила поставки запчастей в россию.
Как и другие иностранные автопроизводители, Toyota остановила свой завод и прекратила поставки в россию автомобилей и комплектующих после начала вторжения россии в Украину. При этом компания ссылалась на западные санкции, торговые и логистические ограничения.
В автоконцерне заверили, что принимают все возможные меры, чтобы поддержать работу дилерской сети в россии и защитить интересы российских потребителей.
«Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний (производитель отзывает у автовладельцев продукцию для устранения дефектов)», — заявили в пресс-службе «Тойота Мотор».
В настоящее время дилеры всех автобрендов используют запчасти, которые они ввезли по параллельному импорту.
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