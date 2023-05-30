Крупнейший автопроизводитель рф ушел в &quot;корпоративный отпуск&quot; — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший автопроизводитель рф ушел в "корпоративный отпуск"

2
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, все работники АО «АвтоВАЗ» с 29 мая ушли в корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня.
Как сообщает российский «Интерфакс», автопроизводитель был вынужден перенести дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.
Сейчас на тольяттинской площадке «АвтоВАЗ» выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года).
Единственным акционером «АвтоВАЗа» является подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», которое контролирует компанию через ООО «ЛАДА Авто Холдинг». «Ростех» в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.