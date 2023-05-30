Крупнейший автопроизводитель рф ушел в "корпоративный отпуск" Сегодня 03:16

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, все работники АО «АвтоВАЗ» с 29 мая ушли в корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня.

Как сообщает российский « Интерфакс », автопроизводитель был вынужден перенести дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

Сейчас на тольяттинской площадке «АвтоВАЗ» выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года).

Единственным акционером «АвтоВАЗа» является подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», которое контролирует компанию через ООО «ЛАДА Авто Холдинг». «Ростех» в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.

УНІАН По материалам:

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