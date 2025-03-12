Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж

Фондовый рынок
8
Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж
Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж
Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% - до 19,1 млрд евро, тогда как в 2023-м она составляла 22,5 млрд евро.
Об этом пишет Financial Times.
Это стало следствием падения продаж в Европе и Китае, а также затрат на реструктуризацию, которые повлияли на финансовые показатели крупнейшего автопроизводителя Европы.
Читайте также
Финансовый директор компании Арно Антлиц отметил, что прогноз на этот год отражает «глобальные экономические вызовы», хотя VW имеет «четкую стратегию роста и инвестиций в США». В то же время, в компании ожидают рентабельность в пределах 5,5−6,5% в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом 5,9%.
Чтобы компенсировать падение продаж в Китае, Volkswagen планирует увеличить присутствие в США. Цель компании — удвоить свою долю на рынке за счет брендов Audi и Porsche до 10%, а долю VW — до 5% к 2030 году.
Читайте также
Впрочем, реализация этого плана может оказаться под угрозой из-за возможных таможенных тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.
Эксперты предупреждают, что возможные импортные пошлины на европейские авто могут оказаться серьезным ударом для Porsche, поскольку все автомобили производят в Германии.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems