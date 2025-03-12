Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж — Finance.ua

Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж Сегодня 02:16 — Фондовый рынок

Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% - до 19,1 млрд евро, тогда как в 2023-м она составляла 22,5 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times.

Это стало следствием падения продаж в Европе и Китае, а также затрат на реструктуризацию, которые повлияли на финансовые показатели крупнейшего автопроизводителя Европы.

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Финансовый директор компании Арно Антлиц отметил, что прогноз на этот год отражает «глобальные экономические вызовы», хотя VW имеет «четкую стратегию роста и инвестиций в США». В то же время, в компании ожидают рентабельность в пределах 5,5−6,5% в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом 5,9%.

Чтобы компенсировать падение продаж в Китае, Volkswagen планирует увеличить присутствие в США. Цель компании — удвоить свою долю на рынке за счет брендов Audi и Porsche до 10%, а долю VW — до 5% к 2030 году.

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Впрочем, реализация этого плана может оказаться под угрозой из-за возможных таможенных тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.

Эксперты предупреждают, что возможные импортные пошлины на европейские авто могут оказаться серьезным ударом для Porsche, поскольку все автомобили производят в Германии.

Економічна Правда По материалам:

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