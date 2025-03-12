Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж — Finance.ua

Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о снижении прибыли из-за слабых продаж
Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% - до 19,1 млрд евро, тогда как в 2023-м она составляла 22,5 млрд евро.
Об этом пишет Financial Times.
Это стало следствием падения продаж в Европе и Китае, а также затрат на реструктуризацию, которые повлияли на финансовые показатели крупнейшего автопроизводителя Европы.
Финансовый директор компании Арно Антлиц отметил, что прогноз на этот год отражает «глобальные экономические вызовы», хотя VW имеет «четкую стратегию роста и инвестиций в США». В то же время, в компании ожидают рентабельность в пределах 5,5−6,5% в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом 5,9%.
Чтобы компенсировать падение продаж в Китае, Volkswagen планирует увеличить присутствие в США. Цель компании — удвоить свою долю на рынке за счет брендов Audi и Porsche до 10%, а долю VW — до 5% к 2030 году.
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Впрочем, реализация этого плана может оказаться под угрозой из-за возможных таможенных тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.
Эксперты предупреждают, что возможные импортные пошлины на европейские авто могут оказаться серьезным ударом для Porsche, поскольку все автомобили производят в Германии.
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