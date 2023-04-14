Крупнейший акционер: SoftBank продает большую часть своей доли в Alibaba — Finance.ua
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Крупнейший акционер: SoftBank продает большую часть своей доли в Alibaba

Фондовый рынок
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Японский конгломерат SoftBank решил продать почти весь свой оставшийся пакет акций Alibaba. Компания избавляется от китайских акций, привлекая наличные, поскольку спад рынка резко снижает стоимость ее инвестиций в технологии.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
SoftBank в этом году продал акции Alibaba на $7,2 млрд, в прошлом году — на $29 млрд. Ранее инвестор владел около 34% акций Alibaba. Форвардные продажи снизят долю SoftBank в китайском техногиганте до $262 млрд или 3,8%.
Контракты позволяют SoftBank выкупить акции, но группа урегулировала предварительные сделки, передав их.
SoftBank заявил, что продажа акций Alibaba отражает его переход к «защитному режиму».
«Мы укрепляем нашу финансовую стабильность, увеличивая ликвидность путем привлечения наличных», — отметили в SoftBank.
Компания привлекла примерно $4,5 млрд от продажи 46 млн акций в феврале прошлого года, от продажи 30 млн акций в декабре — еще $2,7 млрд. Последняя продажа еще не закрыта, поэтому сумма сделки будет опубликована в квартальном финансовом отчете в мае.
В январе Китай приобрел миноритарные частицы с особыми правами в двух внутренних подразделениях технологического гиганта Alibaba.
По материалам:
НВ
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