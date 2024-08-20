Крупнейшие украинские компании по доходам в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Крупнейшие украинские компании по доходам в 2023 году (инфографика) Сегодня 21:00 — Фондовый рынок

Крупнейшие украинские компании по доходам в 2023 году (инфографика)

Тысяча крупнейших украинских предприятий получили чистый доход в сумме почти 7,2 триллиона гривен по итогам 2023 года, что на 19,4% больше, чем в предыдущем периоде.

Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

Большинство из этих компаний традиционно входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса и сосредоточены в столичном регионе.

На каких рынках действуют

Наиболее многочисленными секторами крупного бизнеса являются: пищевая промышленность (139 компаний), нефтегазовый сектор (115), электроэнергетика (104), сельское хозяйство (97). Более чем по 50 компаний среди топ-1000 по доходам предприятий действует в таких секторах, как оптовая торговля, розничная торговля и машиностроение.

Читайте также Украинский бизнес замедлил темпы восстановления

По объему чистых доходов в рэнкинге 1000 крупнейших компаний Украины первое место занимает нефтегазовый сектор (1,2 триллиона грн или 16,8% от общих доходов топ 1000), на втором — электроэнергетика (15,9%). Далее по объему реализованной продукции следует розничная торговля, доля которой в доходах топ 1000 выросла до 10,6% с 8,3%, а также пищевая промышленность (8,2%), обогнавшая сельское хозяйство (7,1%). Металлургия, несмотря на снижение с 7% до 6,5%, остается на шестом месте.

Инфографика: youcontrol.com.ua

Кстати, сфера информационных технологий хоть и не существенно, но впервые за многие годы снизила долю в доходах крупного бизнеса: с 1,3 до 1,1%.

Где находятся

Киев является местом регистрации для 412 компаний, генерирующих почти 52% от общего объема доходов топ 1000.

Предприятиями крупного бизнеса из промышленных центров Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской области было получено еще 27% чистых доходов от реализации продукции.

После первой пятерки лидирующих регионов идет еще 6 областей с долей в доходах по 2−2,5%: Запорожская, Полтавская, Черкасская, Волынская, Винницкая и Харьковская. Каждый из остальных регионов страны занимает менее 1,1% в совокупной выручке первой тысячи.

Инфографика: youcontrol.com.ua

Меньше всего крупных компаний среди исследуемой выборки находится в Черниговской (8) и Донецкой областях (9).

Средний «возраст» компаний

Возрастное распределение тысячи крупнейших компаний Украины выглядит относительно равномерным со средним опытом работы на рынке 17 лет со дня регистрации. Однако если отдельно рассмотреть доход и чистую прибыль компаний для каждого года отдельно, то можно сделать несколько интересных выводов:

основную сумму как доходов, так и доходов топ 1000 генерируют старые компании, зарегистрированные 20−30 лет назад.

также высокие доходы демонстрируют молодые компании в возрасте 5−6 лет.

Инфографика: youcontrol.com.ua

Средний возраст компаний существенно отличается в зависимости от их отрасли. Самые молодые крупные компании сосредоточены в таких секторах, как азартные игры и лотереи, архитектура и инжиниринг, электроэнергетика, нефтегазовый и гостинично-ресторанный бизнес, где средний возраст составляет от 4 до 10 лет с момента регистрации.

Читайте также В каких регионах Украины лучшие условия для бизнеса — опрос

Самые старые компании первой тысячи работают в сфере коксохимической промышленности, водоснабжения и утилизации, операций с недвижимостью, научных исследований, телекоммуникаций и мебельной промышленности, где средний возраст составляет от 23 до 30 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.