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В каких регионах Украины лучшие условия для бизнеса — опрос

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В каких регионах Украины лучшие условия для бизнеса — опрос
В каких регионах Украины лучшие условия для бизнеса — опрос
Преимущественно компании оценивают условия ведения бизнеса в Украине как сложные, за исключением Западного региона, где большинство считает их удовлетворительным.
Об этом говорится в опросе, проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией.
ЕБА пять лет подряд опрашивает бизнес в четырех регионах (Львов, Одесса, Харьков и Днепр), чтобы оценить текущие условия ведения бизнеса, влияние войны на настроения предпринимателей и узнать о планах и проблемах компаний.

Где лучше всего вести бизнес

Согласно последнему опросу, по сравнению с прошлым годом оценки ситуации во Львове (2,62 балла) и Днепре (2,20 балла) почти не изменились. В то же время в Одессе (2,15 балла) и Харькове (1,45 балла) оценки бизнеса несколько ухудшились.
В каких регионах Украины лучшие условия для бизнеса — опрос

С какими трудностями сталкиваются компании в Украине

Как сообщают в ЕБА, общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, трудности с бронированием, нехватка персонала и дефицит электроэнергии.
«Помимо поддержки деятельности компании в условиях военного положения, большинство бизнесов планируют сфокусироваться на диджитализации бизнес-процессов, выходе на новые рынки, расширении бизнеса. Дополнительно предприниматели Харьковского региона имеют в планах сокращение расходов и организацию дистанционной работы», — отмечают в ЕБА.
По материалам:
Finance.ua
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