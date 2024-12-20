Крупнейшие доноры Украины в 2024 году — Finance.ua

Крупнейшие доноры Украины в 2024 году Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Крупнейшие доноры Украины в 2024 году

Украина в условиях войны критически зависит от значительного финансирования. В 2024 году основными партнерами были ЕС, США, МВФ, Всемирный банк и многие другие страны.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал член Совета Национального банка Украины и доктор экономических наук Василий Фурман.

«Почти 2 года назад, когда подписывали программу сотрудничества с Международным валютным фондом, мы говорили, что это „зонтик“, который дает нам возможность привлечь другое финансирование. Тогда мы говорили о финансировании на уровне около 117 миллиардов долларов на 4 года. Сейчас это финансирование, сотрудничество с МВФ, дает нам возможность привлекать средства, суммой свыше 150 миллиардов в течение 4 лет, т. е. до 2027 года», — заявил Фурман.

Какие страны сегодня помогают Украине

По словам Фурмана, это основные партнеры — Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, международные финансовые организации — такие, как МВФ, Всемирный банк. Есть многие другие страны, которые отдельно предоставляют помощь, например Канада, Япония, Великобритания, Германия.

«В этом году получим прогнозируемо около 42 миллиардов долларов от внешнего финансирования. Это при том, что еще год назад мы прогнозировали, что получим 38 миллиардов долларов. Тогда мы говорили о 2 ключевых рисках — факторе войны, ее неопределенности, а также о ритмичности и величине поступления внешней международной финансовой помощи», — рассказал член Совета НБУ.

Прогноз на 2025 год

По прогнозам Нацбанка, в следующем году Украина сможет получить 38 миллиардов долларов внешней международной финансовой помощи.

«Надо отметить также, что когда мы получаем помощь, там есть разные программы. Например, есть меморандум сотрудничества с МВФ, программа с ЕС Ukraine Facility и другие программы с разными государствами. Однако там есть условия, структурные маяки. Эти условия направлены на то, чтобы мы принимали соответствующие реформы, иногда сложные», — объяснил Фурман.

Сегодня Украина выполняет все условия, реформируется.

«Для нас это очень и очень важно, потому что должны в короткие сроки стать членом Евросоюза. Именно участие в ЕС даст нам возможность и шанс в течение одного поколения быстрыми темпами восстановить, возродить украинскую экономику, чтобы украинцы действительно были богатыми. Это то, о чем мечтали 100 — 200 лет назад наши с вами предки. Сейчас война, отвоеванная независимость. восстановление, будет рост. У нас есть шанс в течение одного поколения достичь того благосостояния, которое сегодня есть в восточноевропейских странах», — подытожил экономист.

Телеканал 24 По материалам:

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