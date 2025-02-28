Крупнейшего производителя одежды в рф продадут «Калашникову»: будут шить одежду для военных — Finance.ua
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Крупнейшего производителя одежды в рф продадут «Калашникову»: будут шить одежду для военных

Фондовый рынок
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Фабрики крупнейшего российского производителя одежды Gloria Jeans в Ростовской области будут проданы связанной с концерном «Калашников» компании «Булава». Там собираются шить спецодежду для военных.
Об этом пишет The Moscow Times.
Новый инвестор планирует трудоустроить всех работников — около 400 человек.
По информации российского «Интерфакс», сделка еще не завершена — она находится в процессе оформления.
Ранее долю в 21% в ООО «Булава» получила компания «Триада-ТКО», выпускающая спецодежду для военных. Она входит в «Концерн Калашников».
Также удалось привлечь инвестора, которому передано право аренды производственных площадок GJ в Зернограде, Сальске и станице Егорлицкой. Рабочие места там тоже обещают сохранить. По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются.
ООО «Булава» было создано в 2022 году. Основной вид деятельности «Булавы» — изготовление спецодежды.
Напомним:
Крупнейший производитель одежды в россии Gloria Jeans закрывает фабрики в городах Шахты и Новошахтинск Ростовской области.
Причиной в руководстве компании назвали то, что многие сотрудники ушли на войну с Украиной, поэтому производство стало невыгодным.
По материалам:
Економічна Правда
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