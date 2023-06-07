Крупнейшая в россии компания по производству золота и серебра переносит бизнес в Казахстан из-за санкций — Finance.ua

Крупнейшая в россии компания по производству золота и серебра переносит бизнес в Казахстан из-за санкций Сегодня 07:28 — Фондовый рынок

Крупнейшая в россии компания по производству золота и серебра переносит бизнес в Казахстан из-за санкций

Ключевые топ-менеджеры АО «Полиметалл» — крупнейшего в россии производителя серебра и одного из крупнейших добытчиков золота — ушли со своих постов, объявила компания.

Об этом сообщает moscowtimes.eu

Виталий Несис, главный исполнительный директор, и Максим Назимок, главный финансовый директор, подали в отставку со всех руководящих должностей в российском подразделении Polymetal, попавшем под санкции США в мае.

Несис и Назимок сохранят свои текущие должности в Polymetal International plc. и сосредоточат усилия на операционной деятельности в Казахстане, где компания сосредотачивает около трети производственных мощностей.

Как сообщила пресс-служба «Полиметалла», они также займутся «переездом» компании в Международный финансовый центр в Астане, который планируется завершить до конца текущего года.

Сейчас «Полиметалл», крупнейшим акционером которого является проживающий в Швейцарии миллиардер Александр Несис, зарегистрирован на острове Джерси. А перерегистрация главной компании в Казахстане позволит возобновить выплату дивидендов всем акционерам, часть которых сейчас не может получать их из-за санкций ЕС.

На российские предприятия, расположенные в Магаданской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае, Якутии и Чукотке, приходится около двух третей производства «Полиметалла». Остаток компания добывает в Казахстане на двух приисках, которые принесли ей в прошлом году половину прибыли.

В 2024 году «Полиметалл» может разделить бизнес — на российскую и казахстанскую части, рассказывал Несис в интервью Financial Times. По его словам, переезд в Казахстан с последующим разделением активов поможет восстановить акционерную стоимость компании, которая после российского вторжения в Украину сократилась почти в 7 раз.

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