Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф — СМИ — Finance.ua
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Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф — СМИ

Фондовый рынок
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Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, в отношении которых ввели санкции из-за войны в Украине.
Об этом сообщает российское издание «РБК» со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке.
UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.
«Да, действительно, китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерство с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному сообщению был отключен прием иностранных карт UnionPay», — рассказал собеседник издания.
По мнению источника, такое решение могло быть принято из-за риска вторичных санкций.
По материалам:
УНІАН
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