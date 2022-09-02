Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф — СМИ — Finance.ua

Крупнейшая в мире платежная система ограничила работу с подсанкционными банками рф — СМИ Сегодня 11:39 — Фондовый рынок

Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, в отношении которых ввели санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщает российское издание «РБК» со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке.

UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

«Да, действительно, китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерство с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному сообщению был отключен прием иностранных карт UnionPay», — рассказал собеседник издания.

По мнению источника, такое решение могло быть принято из-за риска вторичных санкций.

УНІАН По материалам:

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