Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о падении прибыли почти на 20% — Finance.ua
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Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о падении прибыли почти на 20%

Фондовый рынок
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Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о падении прибыли почти на 20%
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о падении прибыли почти на 20%
Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco отчиталась о падении прибыли в I квартале на 19% против аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в отчете компании.
Чистая прибыль Saudi Aramco в I квартале составила $31,9 млрд против $39,5 млрд год назад. Результаты оказались несколько выше прогнозов аналитиков — согласно данным Refinitiv, в среднем они ожидали увидеть прибыль в размере $30,8 млрд.
«У компании хорошие позиции, которые позволят ей справиться с колебаниями цен на нефть, в этом ей помогут низкозатратная добыча и стратегически интегрированные операции по переработке», — говорится в заявлении Saudi Aramco.
Несмотря на падение прибыли, Saudi Aramco сообщила о планах, кроме базовых дивидендов, ежеквартально выплачивать дивиденды, связанные с результатами ее деятельности. Благодаря этому, прежде всего, возрастут доходы правительства Саудовской Аравии.

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По материалам:
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