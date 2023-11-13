Крупнейшая криптобиржа Binance заблокирует депозиты в рублях — Finance.ua

Крупнейшая криптобиржа Binance заблокирует депозиты в рублях
Одна из самых крупных криптобирж в мире Binance решила ввести дополнительные ограничения против россии.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Следуя решению об уходе из россии и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года.
В компании сообщили, что пользователи, у которых есть фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX.
Напомним, в марте Binance запретила россиянам сделки с долларом и евро. Такое решение объяснили ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против рф.
В сентябре стало известно, что биржа Binance решила покинуть рынок россии.
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