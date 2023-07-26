Крупнейшая инжиниринговая компания Индии планирует выкуп акций на $1,2 млрд — Bloomberg Сегодня 04:14 — Фондовый рынок

Крупнейшая инжиниринговая компания Индии планирует выкуп акций на $1,2 млрд — Bloomberg

Larsen & Toubro Ltd. планирует выкупить акций на сумму 100 млрд рупий (1,2 млрд долларов), поскольку крупнейший индийский машиностроительный конгломерат возвращает акционерам избыточную капитализацию.

Об этом сообщает Bloomberg

Фирма со штаб-квартирой в Мумбаи планирует выкупить свои акции по цене до 3 000 рупий за штуку в рамках тендерного предложения. Компания также выплатит специальные дивиденды в размере 6 рупий на акцию.

Выкуп акций направлен на «повышение доходности капитала для акционеров», — заявил на брифинге финансовый директор компании.

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Это первый выкуп акций, объявленный L&T, поскольку предыдущая попытка была остановлена ​​в 2019 году из-за нарушения законодательства. Согласно годовому отчету компании, на конец 31 марта ее денежные средства составляли около 243 млрд рупий, а соотношение валового долга к собственному капиталу равнялось 0,25.

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