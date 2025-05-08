Крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в россию — Finance.ua

Крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в россию
Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города россии, включая москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.
Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.
«Туроператоры сейчас „висят“ на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такое решение авиакомпания приняла из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах. В частности, накануне было отменено не менее 16 рейсов из Анталии в москву и санкт-петербург.
По данным московской транспортной прокуратуры, по состоянию на утро 8 мая в столичных аэропортах были задержаны 103 рейса.
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