Крупнейшая авиакомпания Турции отменила рейсы в россию Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города россии, включая москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии.

«Туроператоры сейчас „висят“ на телефоне и пытаются разрешить ситуацию», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение авиакомпания приняла из-за задержек и отмены авиарейсов в российских аэропортах. В частности, накануне было отменено не менее 16 рейсов из Анталии в москву и санкт-петербург.

По данным московской транспортной прокуратуры, по состоянию на утро 8 мая в столичных аэропортах были задержаны 103 рейса.

Економічна Правда По материалам:

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