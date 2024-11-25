Кроссовер Changan за 13,5 тыс. долларов стал мировым хитом продаж (фото) — Finance.ua
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Кроссовер Changan за 13,5 тыс. долларов стал мировым хитом продаж (фото)

Технологии&Авто
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Кроссовер Changan за 13,5 тыс. долларов стал мировым хитом продаж (фото)
Кроссовер Changan за 13,5 тыс. долларов стал мировым хитом продаж (фото)
Китайская компания Changan сообщила о том, что глобальные продажи среднеразмерного кроссовера Changan CS55 превысили отметку в 1 млн единиц. Машина продается не только в Китае, но и на внешних рынках. Об этом пишет ITHome.
В Китае сейчас доступен Changan CS55 Plus третьего поколения. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 188 лошадиных сил и 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Привод у машины передний.
Габариты китайского CS55 Plus — 4539×1865×1680 мм при длине колесной базы 2656 мм.
Цены на авто стартуют от 13 500 долларов.

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По материалам:
Finance.ua
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