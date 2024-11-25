Кризис Northvolt может стать решающим для амбиций европейских электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кризис Northvolt может стать решающим для амбиций европейских электромобилей

Технологии&Авто
15
Финансовый крах Northvolt наносит удар по плану Европы создать собственную индустрию аккумуляторов для электромобилей, вызвав дискуссию, нужно ли делать больше для привлечения инвестиций, поскольку стартапы пытаются догнать китайских конкурентов.
Об этом сообщает Reuters.
Самая большая европейская надежда на аккумуляторные батареи для электромобилей подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 Кодекса США о банкротстве после того, как переговоры с инвесторами и кредиторами, включая Volkswagen и Goldman Sachs, по поводу финансирования не увенчались успехом.
Это оставило амбиции Европы по созданию собственной аккумуляторной промышленности несбыточной мечтой.
Шведская компания с момента основания в 2016 году получила более 10 млрд долларов в виде акционерного, долгового и государственного финансирования. Volkswagen и Goldman Sachs владеют примерно по одной пятой ее акций.
В пятницу Northvolt заявила, что нуждается в 1,0−1,2 млрд долл. новых средств в рамках процесса реструктуризации, который, как она надеется, завершится до конца марта.
В последние месяцы компания сократила бизнес и сократила рабочие места, пытаясь укрепить свои финансы. Но компания пытается производить достаточные объемы высококачественных аккумуляторов и в июне потеряла контракт на 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) от BMW.
Рост спроса на электромобили происходит медленнее, чем многие в отрасли прогнозировали, а Китай, по данным Международного энергетического агентства, вышел в лидеры по производству электромобилей, контролируя 85% мирового производства аккумуляторных батарей.
В этом году по меньшей мере восемь компаний отложили или отказались от проектов по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе, в частности, китайская компания Svolt и совместное предприятие ACC, возглавляемое Stellantis и Mercedes-Benz.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.