Кризис Northvolt может стать решающим для амбиций европейских электромобилей — Finance.ua

Кризис Northvolt может стать решающим для амбиций европейских электромобилей Сегодня 22:36 — Технологии&Авто

Финансовый крах Northvolt наносит удар по плану Европы создать собственную индустрию аккумуляторов для электромобилей, вызвав дискуссию, нужно ли делать больше для привлечения инвестиций, поскольку стартапы пытаются догнать китайских конкурентов.

Об этом сообщает Reuters.

Самая большая европейская надежда на аккумуляторные батареи для электромобилей подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 Кодекса США о банкротстве после того, как переговоры с инвесторами и кредиторами, включая Volkswagen и Goldman Sachs, по поводу финансирования не увенчались успехом.

Это оставило амбиции Европы по созданию собственной аккумуляторной промышленности несбыточной мечтой.

Шведская компания с момента основания в 2016 году получила более 10 млрд долларов в виде акционерного, долгового и государственного финансирования. Volkswagen и Goldman Sachs владеют примерно по одной пятой ее акций.

В пятницу Northvolt заявила, что нуждается в 1,0−1,2 млрд долл. новых средств в рамках процесса реструктуризации, который, как она надеется, завершится до конца марта.

В последние месяцы компания сократила бизнес и сократила рабочие места, пытаясь укрепить свои финансы. Но компания пытается производить достаточные объемы высококачественных аккумуляторов и в июне потеряла контракт на 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) от BMW.

Рост спроса на электромобили происходит медленнее, чем многие в отрасли прогнозировали, а Китай, по данным Международного энергетического агентства, вышел в лидеры по производству электромобилей, контролируя 85% мирового производства аккумуляторных батарей.

В этом году по меньшей мере восемь компаний отложили или отказались от проектов по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе, в частности, китайская компания Svolt и совместное предприятие ACC, возглавляемое Stellantis и Mercedes-Benz.

Економічна Правда По материалам:

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