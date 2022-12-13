Критическая ситуация с энергоснабжением в Одесской области требует усиления международной помощи — Галущенко Сегодня 13:33 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в заседании Координационной группы по энергетике G7+, в которую входят представители стран Группы Семи, а также Европейского Союза, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, а также ЕБРР, Мирового. Энергетического общества.

Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба Миэнергетики.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтные воздушных линии. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме», — подчеркнул министр.

В то же время Герман Галущенко подчеркнул, что последние российские атаки, в частности, обстрелы дронами объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области, а также артиллерийские обстрелы энергетического предприятия в Херсонской области, привели не только к прекращению электроснабжения миллионов украинцев, но и к разрушениям важного энергетического оборудования.

«Мы уже получаем помощь от наших международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования. В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель — не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообъекты после следующих обстрелов», — подчеркнул министр.

Герман Галущенко отметил проактивную позицию Минэнерго в координационной работе с международными партнерами, учреждениями, компаниями и организациями в привлечении помощи украинским генерирующим компаниям, операторам систем распределения и передачи, газотранспортной системы, подземных газовых хранилищ и газораспределительных сетей, газо- и угледобывающих предприятий.

Участники заседания подтвердили готовность и дальше оказывать поддержку украинскому энергосектору. В частности, США планируют в ближайшее время доставить крупную партию по оборудованию для украинских энергетических компаний.

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