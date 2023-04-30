Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года — Finance.ua
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Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года

Криптовалюта
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Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года
Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года
Bitcoin может достичь цены в 100 000 долларов к концу 2024 года.
Об этом заявил руководитель отдела исследования цифровых активов компании Standard Chartered Джефф Кендрик, передает Reuters.
По его словам, криптозима закончилась, и биткоин может выиграть от следующих факторов:
  • недавние потрясения в банковском секторе;
  • стабилизация рисковых активов, так как Федеральная резервная система США завершает свой цикл повышения ставок;
  • повышение рентабельности криптовалютного майнинга.
В апреле 2023 года цена Bitcoin впервые за десять месяцев поднялась выше 30 000 долларов. Как отмечает Reuters, это показывает частичное восстановление после того, как в прошлом году из криптосектора были стерты триллионы долларов, поскольку центральные банки повысили процентные ставки и ряд криптокомпаний развалились.
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Однако журналисты указывают, что завышенные прогнозы по цене Bitcoin были привычным явлением и во время прошлого роста этой криптовалюты. В ноябре 2020 года аналитик Citi заявлял, что к концу 2022 года биткоин может вырасти до 318 000 долларов. Однако в прошлом году его цена упала примерно на 65% — до 16 500 долларов.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Діло
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