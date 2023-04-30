Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года — Finance.ua

Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года 30.04.2023, 02:11 — Криптовалюта

Криптозима закончилась. Bitcoin прогнозируют цену в 100 тысяч долларов к концу 2024 года

Bitcoin может достичь цены в 100 000 долларов к концу 2024 года.

Об этом заявил руководитель отдела исследования цифровых активов компании Standard Chartered Джефф Кендрик, передает Reuters.

По его словам, криптозима закончилась, и биткоин может выиграть от следующих факторов:

недавние потрясения в банковском секторе;

стабилизация рисковых активов, так как Федеральная резервная система США завершает свой цикл повышения ставок;

повышение рентабельности криптовалютного майнинга.

В апреле 2023 года цена Bitcoin впервые за десять месяцев поднялась выше 30 000 долларов. Как отмечает Reuters, это показывает частичное восстановление после того, как в прошлом году из криптосектора были стерты триллионы долларов, поскольку центральные банки повысили процентные ставки и ряд криптокомпаний развалились.

Однако журналисты указывают, что завышенные прогнозы по цене Bitcoin были привычным явлением и во время прошлого роста этой криптовалюты . В ноябре 2020 года аналитик Citi заявлял, что к концу 2022 года биткоин может вырасти до 318 000 долларов. Однако в прошлом году его цена упала примерно на 65% — до 16 500 долларов.

Діло По материалам:

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