Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса — Finance.ua
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Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса

Финтех и Карты
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Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса
Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса
Согласно опросу аудиторской компании Deloitte, проведенному совместно с PayPal, в ближайшем будущем частные предприятия любого размера смогут беспрепятственно отправлять и принимать криптоплатежи.
«Респонденты очень оптимистично настроены по отношению к цифровым валютам на потребительском рынке. Они согласны с тем, что прием цифровых платежей ожидает широкое внедрение в ближайшей перспективе», — отмечают в Deloitte.
Опрос был сосредоточен на потребительском бизнесе США с годовым доходом до 10 миллионов долларов, до 500 миллионов долларов и более.
Результаты:
  1. Около двух третей (64%) опрошенных предпринимателей отметили, что их клиенты проявляют интерес к использованию цифровых платежей. «Это потрясающие цифры, учитывая, что большинство населения даже не знает, что такое стейблкоин. Если торговцы замечают эту тенденцию, скорее всего она существует», — отмечают аудиторы.
  2. 83% ожидают, что интерес потребителей к криптовалютам для платежей возрастет в течение следующих 12 месяцев.
  3. Более 85% предприятий отдают высокий или очень высокий приоритет обеспечению платежей в криптовалюте, тогда как примерно 83% делают то же для стейблкоинов.
  4. Около 85% респондентов ожидают, что платежи в цифровой валюте будут повсеместными среди поставщиков в их отрасли через пять лет.
  5. Почти три четверти опрошенных сообщили о планах принимать платежи в криптовалюте или стейблокинах в течение следующих 24 месяцев.
  6. Подавляющее большинство тех, кто принимает криптовалюту как платежный инструмент (93%), уже ощутили положительное влияние на показатели: растет клиентская база и усиливается узнаваемость бренда.
  7. Более половины (54%) крупных предпринимателей (с доходом от 500 миллионов долларов) инвестировали более 1 миллиона долларов в возможность проведения платежей в криптовалюте, тогда как только 6% мелких бизнесменов (с доходом менее 10 миллионов долларов) сделали то же самое.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
noworries
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