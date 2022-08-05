Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса — Finance.ua

Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса Сегодня 07:45 — Финтех и Карты

Криптовалюты назвали важнейшим этапом развития цифровых коммуникаций для бизнеса

Согласно опросу аудиторской компании Deloitte, проведенному совместно с PayPal, в ближайшем будущем частные предприятия любого размера смогут беспрепятственно отправлять и принимать криптоплатежи.

«Респонденты очень оптимистично настроены по отношению к цифровым валютам на потребительском рынке. Они согласны с тем, что прием цифровых платежей ожидает широкое внедрение в ближайшей перспективе», — отмечают в Deloitte.

Опрос был сосредоточен на потребительском бизнесе США с годовым доходом до 10 миллионов долларов, до 500 миллионов долларов и более.

Результаты:

Около двух третей (64%) опрошенных предпринимателей отметили, что их клиенты проявляют интерес к использованию цифровых платежей. «Это потрясающие цифры, учитывая, что большинство населения даже не знает, что такое стейблкоин. Если торговцы замечают эту тенденцию, скорее всего она существует», — отмечают аудиторы. 83% ожидают, что интерес потребителей к криптовалютам для платежей возрастет в течение следующих 12 месяцев. Более 85% предприятий отдают высокий или очень высокий приоритет обеспечению платежей в криптовалюте, тогда как примерно 83% делают то же для стейблкоинов. Около 85% респондентов ожидают, что платежи в цифровой валюте будут повсеместными среди поставщиков в их отрасли через пять лет. Почти три четверти опрошенных сообщили о планах принимать платежи в криптовалюте или стейблокинах в течение следующих 24 месяцев. Подавляющее большинство тех, кто принимает криптовалюту как платежный инструмент (93%), уже ощутили положительное влияние на показатели: растет клиентская база и усиливается узнаваемость бренда. Более половины (54%) крупных предпринимателей (с доходом от 500 миллионов долларов) инвестировали более 1 миллиона долларов в возможность проведения платежей в криптовалюте, тогда как только 6% мелких бизнесменов (с доходом менее 10 миллионов долларов) сделали то же самое.

Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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