Криптовалюты и мир вокруг: интеграция в Mastercard, биржа от Samsung и блокчейн в Голливуде — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: интеграция в Mastercard, биржа от Samsung и блокчейн в Голливуде Сегодня 16:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: интеграция в Mastercard, биржа от Samsung и блокчейн в Голливуде

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая едва ли не каждый день меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам каждую неделю о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 22 по 28 августа 2022 года:

Любимец среди криптобрендов. Cardano признали криптовалютным брендом, к которому пользователи привязаны сильнее всего. Именно эта крипта Cardano признали криптовалютным брендом, к которому пользователи привязаны сильнее всего. Именно эта крипта заняла первое место в категории «Криптовалюта» рейтинга Top Brand Intimacy 2022, обогнав даже таких мастодонтов отрасли, как Bitcoin и эфир.

Кстати, криптовалюты в рейтинг включили впервые — эта отрасль стала восьмой по уровню приверженности потребителей. Аналитики в MBLM говорят, что это показатель падения доверия к традиционным финансам, что повлияет и на будущее криптовалютного рынка.

Криптобиржа от Samsung. Мировой техногигант Samsung Мировой техногигант Samsung объявил о планах создать криптовалютную биржу в Южной Корее — ее запуск состоится уже к концу 2022 года. Для этого компания будет сотрудничать с 7 южнокорейскими финансовыми компаниями. Корейская же ассоциация финансовых инвестиций будет контролировать все процессы.

Как говорят в Samsung, пользователи биржи смогут использовать платформу для инвестирования как в криптовалюты, так и в невзаимозаменяемые токены.

Интеграция криптовалют в Mastercard. Генеральный директор платежной компании Mastercard Майкл Мибах рассказал, что компания Генеральный директор платежной компании Mastercard Майкл Мибах рассказал, что компания начала совместную работу с криптобиржей Binance. В рамках сотрудничества более 90 млн магазинов по всему миру смогут принимать оплату криптовалютой.

По мнению Мибаха, раскрыть весь потенциал технологии блокчейна возможно, если сделать ее более доступной и простой в использовании. Один из способов этого достичь — привнести криптовалюту в повседневные покупки.

Цена самой большой коллекции NFT. Стоимость известной коллекции NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) упала до самого низкого уровня с начала года. Этому способствовало долгое падение рынка NFT и обвал крипторынка в целом.

Так, на прошлой неделе, торгуясь по 65,68 ETH, минимальная цена NFT Bored Ape Yacht Club упала до показателя, которого не было с января 2022 года. Согласно данным CoinGecko, она имеет нисходящий тренд после достижения исторического максимума в 153,7 ETH, состоявшегося 1 мая.

Блокчейн для дипломов и Голливуда. Университет Йоханнесбурга (UJ) первым в ЮАР Университет Йоханнесбурга (UJ) первым в ЮАР стал использовать блокчейн-технологии для выдачи дипломов об образовании. С помощью дипломов на основе блокчейна выпускники смогут быстро подтверждать свою квалификацию.

В университете утверждают, что такое нововведение — весомый вклад в борьбу с подделкой документов. Кроме того, информация о полученных дипломах надежно хранится в распределенном реестре, а данные невозможно изменить, поскольку для этого придется внести изменения во все блоки.

Кстати, в Голливуде тоже задумались над использованием блокчейн-технологий. Гендиректор Decentralized Pictures (DCP) Лео Матчетт говорит , что голосование на основе блокчейна может открыть двери Голливуда для новых игроков кинорынка.

Вместе с режиссером Романом Копполой гендиректор DCP создал некоммерческую организацию, запустившую программу на основе блокчейна для спонсирования кинопроектов.

Однако это не первая инициатива DCP по внедрению Web3 в Голливуде. Еще в апреле режиссер Стивен Содерберг пожертвовал $300 тыс. для Decentralized Pictures, заявив, что это один из его экспериментов и ему интересно узнать, будет ли работать финансирование фильмов на блокчейне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.