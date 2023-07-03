Криптовалюту Ethereum ожидает масштабный рост в ближайшие месяцы — аналитики Сегодня 12:20 — Криптовалюта

BTC $30,736.30 в 2018 году. Криптовалютный трейдер, известный под ником Bluntz, считает, что Ethereum (ETH) представляет все признаки мощного ралли, которое может состояться в ближайшие месяцы. К слову, аналитик точно определил дно медвежьего рынка биткоина$30,736.30 в 2018 году.

По словам криптостратега, с июля и до конца 2023 года Ethereum может демонстрировать параболический рост. Это позволит ведущей платформе смартконтрактов значительно превзойти Bitcoin.

ETH имеет прекрасную базовую структуру в паре с USD, а его пара с BTC также имеет очень хорошие признаки разворота на высоких таймфреймах. Я ожидаю, что ETH превзойдет BTC», — комментирует Bluntz.

Эксперт считается опытным практиком теории волн Эллиотта — подхода к техническому анализу, который позволяет определить будущее поведение цены криптовалюты, анализируя психологию криптоэнтузиастов. Согласно этой теории, эфириум демонстрирует на графике пятиволновое ралли, причем третья волна сигнализирует о самом крутом подъеме цифрового актива.

Исходя из графиков, Bluntz предполагает, что Ethereum уже находится на ранних стадиях всплеска третьей волны — это может привести к тому, что к окончанию 2023 года ETH приблизится к отметке $4000.

К моменту написания новости ведущий альтокоин ETH $1,966.63 торгуется за $1,946 при рыночной капитализации $233,9 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $6,5 млрд.

Напомним, вторая по размеру рыночной капитализации криптовалюта с начала года выросла на 59%. В этом году ETH уже мог похвастаться существенными достижениями — благодаря долгожданному обновлению Shapella эфириум торговался за $2130. В тот же период BTC впервые с июня 2022 года преодолел психологический порог в $30 000.

noworries По материалам:

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