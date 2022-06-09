Криптовалютный токен LUNA 2.0 упал на 85% с момента своего перезапуска — Finance.ua

Криптовалютный токен LUNA 2.0 упал на 85% с момента своего перезапуска

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Криптовалютный токен LUNA 2.0 упал на 85% с момента своего перезапуска

Попытка восстановиться после краха токена TerraUSD (UST) закончилась для компании Terraform Labs провалом — криптовалютный токен LUNA 2.0 упал в цене на 85% с момента выпуска.

Падение началось сразу же после аирдропа, на котором владельцам токена Luna Classic раздали новые токены — тогда вывод средств из проекта был настолько серьезным, что цена на криптовалюту в течение нескольких часов снизилась на 67%.

Впрочем, это не был уровень поддержки — падение продолжилось и после. На данный момент LUNA 2.0 торгуется около $3 за токен.

Причиной неконтролируемого падения является полное недоверие рынка к учредителю До Квона, судебные иски и публикация инсайдерской информации, которая только усиливает недоверие к руководителю проекта.

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