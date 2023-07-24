Криптовалютный эксперт спрогнозировал рост Bitcoin на 800% — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт спрогнозировал рост Bitcoin на 800%

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт спрогнозировал рост Bitcoin на 800%
Криптовалютный эксперт спрогнозировал рост Bitcoin на 800%
Основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско считает, что курс Bitcoin в будущем достигнет шестизначной цифры.
В новом интервью Wolf of All Streets Юско заявил, что если считать Bitcoin цифровым эквивалентом золота, то он может достичь той же рыночной капитализации, что и драгоценный металл, то есть 887% от текущих уровней. Таким образом, флагманская криптовалюта имеет потенциал вырасти до $300 000.
«Если у вас есть базовое предположение, что рыночная капитализация Bitcoin должна примерно равняться рыночной капитализации золота, то мы скажем, что Bitcoin — это цифровое золото, и он играет роль базовых денег…

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Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые не используются в качестве денежной базы. Следовательно, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше [рыночной капитализации BTC]. Текущая цена [BTC] $30,000, 10-кратная — это $300,000″, — говорит гендиректор Morgan Creek Digital.
О временных рамках, когда ВТС может достичь $300 000, Юско отвечает абстрактно: «Когда — сейчас? Завтра? Послезавтра? Мне без разницы. Когда-нибудь в будущем. Это легко, эта цифра в 300 000 долларов не есть что-то сверхсложное [для Bitcoin]».
Согласно аналитическому трекеру CoinMarketCap, на момент написания новости главный цифровой актив просел на 0,47% и торгуется в пределах $29,802. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило $625,9 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $14,3 млрд — этот показатель поднялся на 6,7%. Доминирование Bitcoin на рынке не изменилось со вчерашнего дня и составляет 48,3%.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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