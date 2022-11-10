Криптовалютный эксперт спрогнозировал падение Bitcoin до $12 000 — Finance.ua

Криптовалютный эксперт спрогнозировал падение Bitcoin до $12 000 Сегодня 13:12 — Финтех и Карты

Криптовалютный эксперт спрогнозировал падение Bitcoin до $12 000

Попытка биткоина выйти из медвежьего рынка потерпела фиаско на фоне кризиса ликвидности, от которого пострадала криптовалютная биржа FTX. Флагманский виртуальный актив скорректировался почти до двухлетнего минимума.

Вчера, 9 ноября, аналитик Kitco News Джим Уайкофф предположил, что из-за медвежьего рынка коррекция цены биткоина будет продолжаться. По словам Уайкоффа, проблемы у FTX подорвали доверие инвесторов — криптовалютному рынку следует и в дальнейшем ожидать «серьезного кризиса ликвидности».

«Медведи быстро набрали силу, чтобы оказывать еще большее давление на падение курсов криптовалют. Финансовая отрасль страдает от волнения на криптовалютном рынке, поэтому инвесторы в настоящее время активно вкладывают средства в золото и серебро. При этом цена на ценные металлы выросла», — заявил аналитик.

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Эксперт предположил, что на фоне всех описанных событий Bitcoin в ближайшее время будет торговаться на уровне $12 000.

Отметим, что многие криптовалютные инвесторы считают, что сейчас лучшее время скупать цифровые активы, поскольку медвежий тренд позволяет приобрести криптовалюты дешевле, чтобы впоследствии торговые сделки смогли принести немалые прибыли.

Также на фоне кризиса криптовалютного рынка крупные майнинговые компании продают установки для добычи криптовалюты — таким образом они надеются возместить убытки из-за падения стоимости цифровых активов.

ВТС все еще продолжает свое падение — на момент написания новости флагманская криптовалюта торгуется по $16,639, а это на 8.47% меньше показателей прошедших суток.

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noworries По материалам:

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