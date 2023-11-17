Криптовалютный эксперт прогнозирует рост капитализации BTC до $3,3 триллиона — Finance.ua

Криптовалютный эксперт прогнозирует рост капитализации BTC до $3,3 триллиона Сегодня 23:47 — Криптовалюта

Специалист в области климатических технологий Дэниел Баттен обнародовал результаты своего глобального исследования. По его мнению, Bitcoin уже сейчас стал ведущим активом в области управленческих социальных услуг (ESG). Эксперт отметил, что в настоящее время около $23 трлн в криптовалюте заблокировано в фондах ESG. Это сильно контрастирует с капитализацией BTC , которая в настоящее время оценивается в пределах $724 млрд.

Баттен отмечает: если 1% финансирования фондов ESG перейдет в экосистему BTC, это моментально увеличит капитализацию флагманского криптоактива до $1,68 трлн. Если этот показатель увеличить до 2,5%, то капитализация Bitcoin будет составлять $3,3 млрд.

Аналитик склоняется к мнению, что сеть Bitcoin имеет «явные преимущества по сравнению с климатическими фондами». По словам техноэксперта, многие сетовали на то, что процесс добычи главной цифровой монеты крайне энергозатратен и негативно сказывается на окружающей среде. В последней статье Баттен отмечает, что эти аргументы во многом основаны на едином исследовании Кембриджского центра альтернативных финансов. Эксперт утверждает, что эти данные сильно устарели, особенно в быстро развивающемся сегменте добычи BTC.

Баттен также разработал модель BEEST, включающую сведения об автономной добыче криптовалют. Эта система указывает на то, что около 28% хешрейта в сети Bitcoin сосредоточено в руках 52 майнинговых корпораций. Другие организации в плане добычи используют устойчивые и возобновляемые источники электроэнергии.

Специалист подытожил: сеть Bitcoin использует более 52% чистой энергии. Примечательно, что за последние четыре года выбросы углекислого газа от майнинга BTC практически не увеличились. Профильные майнеры ежегодно сокращают выбросы в окружающую среду на 6% и этот показатель может быть значительно улучшен с помощью целевых инициатив.

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noworries По материалам:

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