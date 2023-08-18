Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых криптовалюта биткоин возрастет до $150 000 — Finance.ua

Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых криптовалюта биткоин возрастет до $150 000 Сегодня 05:29 — Криптовалюта

Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых криптовалюта биткоин возрастет до $150 000

Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) даст «зеленый свет» для ETF-Bitcoin, флагманский криптоактив сможет преодолеть отметку в $150 000 и приблизится к $180 000. Об этом заявил соучредитель аналитической фирмы Fundstrat Том Ли.

«Биржевые фонды на базе цифрового золота зарекомендовали себя на международном уровне, но поддержка Соединенных Штатов станет краеугольным камнем для местной криптоиндустрии», — отметил эксперт.

По его словам, «когда спотовый ETF-Bitcoin одобрят, думаю, спрос на него превзойдет ежедневное предложение самого актива».

На сегодняшний день Комиссия по ценным бумагам и биржам США лишь отклоняла или откладывала заявки компаний о выводе первого спотового ETF-Bitcoin на рынок. Многие игроки криптотрасли просто не верят, что SEC изменит свое видение. Так, например, бывший руководитель Управления защиты прав Интернета SEC Джон Рид Старк считает, что администрация Байдена не будет столь лояльной к криптосектору.

Если спотовый ETF-Bitcoin все же не будет одобрен, отметил Ли, флагманская криптовалюта все равно будет сохранять потенциал к росту. Причина — будущий халвинг Bitcoin. Напомним, что событие запланировано на 26 апреля следующего года.

Добавим, 17 августа ведущая криптовалюта просела до $28,518. Общее предложение монет на рынке составило $554,9 млрд, а трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $16,4. Согласно CoinMarektCap, доминирование ВТС на рынке составило 49%.

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noworries По материалам:

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