Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд — Finance.ua

Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд Сегодня 19:12 — Криптовалюта

Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд

Криптовалютный трейдер, известный сообществу под псевдонимом Credible, прогнозирует рекордный рост BTC в 2023 году. По его словам, до настоящего времени флагманская криптовалюта смогла преодолеть «ключевое психологическое сопротивление» на уровне $20 000.

Специалист уверен, что рост биткоина выше $21 500 будет сигнализировать о новом бычьем рынке. Если положительная динамика продолжится, главная криптовалюта может добиться нового исторического максимума уже в ближайшие месяцы.

«Доминирование BTC, как и предполагалось, начинает резко расти. Ожидается мегарост криптовалюты — Bitcoin поднимется до нового исторического максимума в течение следующих шести месяцев или примерно в этом промежутке времени» , — заявил аналитик.

Трейдер сравнивает текущую рыночную ситуацию с той, которая была в сентябре 2020 года. Тогда BTC консолидировался на уровне около $9 000, прежде чем резко прыгнуть до $60 000.

Credible отмечает, что в настоящее время BTC находится в разгаре долгосрочного бычьего рынка. По его мнению, прошлогодняя глубокая коррекция — это часть пятого волнового восходящего тренда. Поэтому трейдер предполагает, что BTC в ближайшем будущем может стоить $150 000.

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Флагманской криптовалюте уже неоднократно прогнозировали значительный рост в 2023 году. Так, глава криптовалютной биржи ShapeShift Эрик Вурхиз заявил, что ВТС к лету имеет все шансы достичь уровня $40 000. Bitcoin-инвестор и миллиардер Тим Дрейпер пошел еще дальше и предсказал рост флагманской криптовалюты до $250 000. Старший стратег предположением и уверяет, что к 2025 году ВТС вырастет до $100 000.

Напомним, в ночь на 14 января флагманская криптовалюта показала значительный рост — впервые за долгое время курс Bitcoin превысил $21 000, а капитализация рынка — $1 трлн.

Аналитики считают, что рост криптовалютного рынка связан с макроэкономическими факторами, так как рос не только рынок цифровых активов, но и фондовые рынки большинства стран мира. Это демонстрирует интерес инвесторов к рискованным активам, в том числе криптовалютам.

Добавим, что к моменту написания новости Bitcoin стоит $21,185.

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noworries По материалам:

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