Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд — Finance.ua
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Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд
Криптовалютный эксперт назвал условия, при которых Bitcoin поставит новый рекорд
Криптовалютный трейдер, известный сообществу под псевдонимом Credible, прогнозирует рекордный рост BTC в 2023 году. По его словам, до настоящего времени флагманская криптовалюта смогла преодолеть «ключевое психологическое сопротивление» на уровне $20 000.
Специалист уверен, что рост биткоина выше $21 500 будет сигнализировать о новом бычьем рынке. Если положительная динамика продолжится, главная криптовалюта может добиться нового исторического максимума уже в ближайшие месяцы.
«Доминирование BTC, как и предполагалось, начинает резко расти. Ожидается мегарост криптовалюты — Bitcoin поднимется до нового исторического максимума в течение следующих шести месяцев или примерно в этом промежутке времени» , — заявил аналитик.
Трейдер сравнивает текущую рыночную ситуацию с той, которая была в сентябре 2020 года. Тогда BTC консолидировался на уровне около $9 000, прежде чем резко прыгнуть до $60 000.
Credible отмечает, что в настоящее время BTC находится в разгаре долгосрочного бычьего рынка. По его мнению, прошлогодняя глубокая коррекция — это часть пятого волнового восходящего тренда. Поэтому трейдер предполагает, что BTC в ближайшем будущем может стоить $150 000.
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Флагманской криптовалюте уже неоднократно прогнозировали значительный рост в 2023 году. Так, глава криптовалютной биржи ShapeShift Эрик Вурхиз заявил, что ВТС к лету имеет все шансы достичь уровня $40 000. Bitcoin-инвестор и миллиардер Тим Дрейпер пошел еще дальше и предсказал рост флагманской криптовалюты до $250 000. Старший стратег предположением и уверяет, что к 2025 году ВТС вырастет до $100 000.
Напомним, в ночь на 14 января флагманская криптовалюта показала значительный рост — впервые за долгое время курс Bitcoin превысил $21 000, а капитализация рынка — $1 трлн.
Аналитики считают, что рост криптовалютного рынка связан с макроэкономическими факторами, так как рос не только рынок цифровых активов, но и фондовые рынки большинства стран мира. Это демонстрирует интерес инвесторов к рискованным активам, в том числе криптовалютам.
Добавим, что к моменту написания новости Bitcoin стоит $21,185.
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По материалам:
noworries
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