Названа криптовалюта, обошедшая Bitcoin по количеству транзакций в 2022 году — Finance.ua
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Названа криптовалюта, обошедшая Bitcoin по количеству транзакций в 2022 году

Криптовалюта
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Названа криптовалюта, обошедшая Bitcoin по количеству транзакций в 2022 году
Названа криптовалюта, обошедшая Bitcoin по количеству транзакций в 2022 году
Сеть Ethereum превзошла Bitcoin по масштабам транзакционной активности в 2022 году.
По данным сервиса YCharts, за последние 12 месяцев пользователи ETH совершили примерно 408,5 млн сделок, тогда как на блокчейне BTC было реализовано 93,1 млн транзакций за это же время.
Общее количество сделок на «эфириуме» оказалось на 338% выше, чем на BTC.
В среднем за сутки пользователи ETH совершали около 1,1 млн транзакций, а в сети BTC этот показатель составлял 255 000.
Названа криптовалюта, обошедшая Bitcoin по количеству транзакций в 2022 году
При этом аналитики отмечают, что блокчейн ETH оказался более результативным, поскольку львиная доля DeFi и NFT-проектов развернута как раз на нем.
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Спрос на отправку средств периодически усиливался, что вело к увеличению количества транзакций в сети.
По данным BitinfoCharts, в 2023 году тренд сохранился. К примеру, 2 января сеть Bitcoin проработала 229 191 операцию, а пользователи Ethereum в этот же день реализовали 924 614 транзакций.
По материалам:
Lenta.UA
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