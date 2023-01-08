Bitcoin исчезнет, блокчейн останется: что ждет криптовалюту в будущем — Finance.ua

Bitcoin исчезнет, блокчейн останется: что ждет криптовалюту в будущем 08.01.2023, 00:05 — Криптовалюта

Bitcoin исчезнет, блокчейн останется: что ждет криптовалюту в будущем

Самой популярной криптовалюте, возможно, и не грозит крах, возможно, Bitcoin не повторит судьбу Luna, однако его бесполезность сможет сыграть с ним злую шутку и в него попросту прекратят инвестировать, рассуждают журналисты издания interestingengineering.com.

В своей редакционной статье, СМИ уделяет внимание будущему BTC. Журналисты высказывают опасение, что криптовалюта может начать восприниматься холдерами как обуза. Особенно если на рынке будут появляться активно используемые токены для купли/продажи чего-либо.

В этом плане Bitcoin, как золото — просто лежит в сейфе и дожидается своего часа, пока люди активно используют фиатные валюты, вкладывая их в банки и получая проценты, приобретая или продавая товары. И если золото доказало свою ликвидность, то у криптовалют с этим большие проблемы.

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Еще одной причиной отказа от BTC может стать энергозатратный майнинг. Криптовалюта уже неоднократно критиковалась за то, что на ее добычу тратится очень много электроэнергии. Добыча, которая опирается на технологию Proof-of-Work (PoW) вызывает массу негатива, как у экологов, так и у поклонников алгоритма Proof-of-Stake (PoS). По словам Виталика Бутерина, PoS сделает работу системы Ethereum в 7000 раз эффективнее майнинга. PoS работает таким образом, что сформировать очередной блок блокчейна могут только держатели той криптовалюты, которая формируется за счет этого блокчейна. Тут важна не мощность оборудования, а количество токенов на балансе. Больше блоков формирует тот, у кого больше токенов. В статье отмечается, что, скорее всего Bitcoin не перейдет на PoS, что станет причиной утраты популярности.

«Когда-то у Bitcoin была возможность стать цифровым механизмов для защиты от рисков, подобно золоту, но до сих пор он не смог реализовать этот потенциал. Вместо этого он проявил себя как бета-версия технологии с высоким риском», — резюмируют журналисты.

Фокус По материалам:

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