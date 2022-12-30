Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году — Finance.ua
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Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году

Финтех и Карты
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Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году
Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году
Популярный криптостратег, известный в Twitter по ником Inmortal, считает, что Bitcoin готовится к масштабному росту в 2023 году.
Об этом он рассказал своим 189 800 подписчикам в Twitter.
Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году
Анализируя график криптоблогера, эксперты предполагают, что Bitcoin, вероятно, формирует бычий тренд. О тенденции свидетельствует и то, что трейдеры активно скупают BTC даже несмотря на то, что его курс продолжает падать. График Inmortal также демонстрирует, что флагманская криптовалюта начала активно расти в трех временных промежутках — январе 2019, октябре 2020 и июле 2021 года.
Поскольку BTC набирает обороты, Inmortal считает, что криптовалюта начнет самый масштабный рост в 2023 году, отражая динамику BTC в период с марта по июль 2019 года, когда главная виртуальная монета выросла примерно с $3000 до $14 000.
«Мы повторим это в 2023 году», — оптимистично прогнозирует аналитик. В краткосрочной перспективе Inmortal предполагает, что ВТС подскочит до уровня $17 500.
Криптовалютный аналитик спрогнозировал масштабный рост Bitcoin уже в 2023 году
По материалам:
noworries
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