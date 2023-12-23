Криптовалютный эксперт назвал причины роста Ethereum в 2024 году — Finance.ua

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Криптовалютный эксперт назвал причины роста Ethereum в 2024 году

Криптовалюта
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Криптовалютный эксперт назвал причины роста Ethereum в 2024 году
Криптовалютный эксперт назвал причины роста Ethereum в 2024 году
Аналитики криптовалютного рынка отмечают: эфириум уже откатился примерно на 8% от максимума 2023 года. Однако фундаментальные показатели ведущего альтокина все еще остаются стабильными.
20 декабря криптоэксперт Энтони Сассано опубликовал свой «бычий прогноз» для ETH на 2024 год. По мнению аналитика, существует несколько катализаторов, которые могут помочь эфириуму превзойти даже биткоин.

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Сассано отметил, что в 2024 г. может быть одобрен спотовый биржевой фонд ETH. Однако 18 декабря SEC отложила свое решение по Hashdex Nasdaq Ethereum ETF и Grayscale Ethereum Futures ETF. Скорее всего, ведомство исследует почву с биткоин-продуктами, прежде чем утвердить спотовый ETP на основе эфира.
Аналитик подчеркивает: активность на 2 уровне в последнее время резко возросла и сейчас находится на рекордно высоком уровне. По данным L2beat, общая стоимость, заблокированная в экосистеме Ethereum, составляет рекордные $16 млрд.
Криптовалютный эксперт назвал причины роста Ethereum в 2024 году
Сассано добавил, что пользовательский опыт кошельков «будет продолжать быстро улучшаться и к экосистеме Ethereum присоединятся миллионы новых пользователей».
По состоянию на утро 21 декабря главный альтокоин торговался в пределах $2,213, что на 0,15% ниже показателей вчерашнего дня. Общее количество циркулирующих на рынке монет составляет $266 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $13 млрд. Доминирование эфириума на рынке снизилось до 16%.
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По материалам:
noworries
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