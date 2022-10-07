Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение криптовалюты Cardano почти вдвое — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение криптовалюты Cardano почти вдвое Сегодня 05:15 — Финтех и Карты

Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение криптовалюты Cardano почти вдвое

Криптовалютный аналитик и инвестор Питер Брандт поделился с криптовалютным сообществом своими прогнозами по поводу будущего Cardano (ADA) — криптовалюта упадет в цене почти вдвое от своей стоимости на данный момент, убежден Брандт.

По словам Питера Брандта, нисходящий тренд Cardano начался еще в середине мая 2022 года и будет продолжаться и дальше, несмотря на положительные события вокруг токена. Исторический хардфорк Vasil не спас Cardano от грядущего падения, считает аналитик.

К моменту написания новости криптовалюта ADA торгуется за $0,43, прогноз Питера Брандта — $0,25 до конца этого года. Аналитик придерживается собственного мнения, что медвежий рынок будет прогрессировать, а стоимость ведущих криптовалют будет падать. Относительно биткоина Брандт убежден, что флагманская криптовалюта в ближайшем будущем может упасть до $13 000.

Стоит отметить, что Питер Брандт — не единственный крипто-эксперт, спрогнозировавший снижение цены Cardano. Так крипто-скептик Эван Ван Несс убежден, что ADA находится максимально близко к своему историческому антирекорду. Как рассказал Ван Несс в начале октября, Cardano остается популярной лишь из-за наличия большого количества пампящих токен ботов, их скептик назвал ADAbots.

Несмотря на успешное историческое обновление Cardano, состоявшееся 23 сентября, Эван Ван Несс не заметил значительного роста активности пользователей или ценовых скачков. По словам аналитика, это указывает на то, что участники криптовалютного сообщества не слишком заинтересованы токеном. Стоит отметить, что основная цель хардфорка Vasil — повысить масштабируемость децентрализованной сети и общее удобство использования.

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noworries По материалам:

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