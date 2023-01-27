Криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Ethereum в ближайшее время — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Ethereum в ближайшее время Сегодня 19:15 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик спрогнозировал обвал Ethereum в ближайшее время

Популярный криптоаналитик Бенджамин Коэн считает, что Ethereum ждут тяжелые времена — и это несмотря на рост курса криптовалюты в январе.

Коэн прогнозирует, что ETH, вероятно, упадет к диапазону $600-800, а эта цена криптовалюты на 50-60% ниже нынешней.

«Я считаю, что в конце концов Ethereum войдет в низшую полосу регрессии. Это вернет его „домой“. Я думаю, что устойчивый бычий рынок для Ethereum не состоится, пока криптовалюта не проведет некоторое время на своем базовом уровне», — отметил аналитик.

Несмотря на скепсис Коэна, другие криптовалютные эксперты предвидят, что Ethereum скоро превзойдет BTC. По словам аналитика Dragonfly Capital Хастоба Куреши, большой интерес институциональных инвесторов эфириумом создаст условия для роста главного альткоина в 2023 году. А согласно данным Nasdaq и Ycharts, общее количество транзакций в сети Ethereum превысило биткоин более чем в три раза. За 2022 год пользователи совершили 408,5 миллиона ETH-транзакций, что на 338% больше, чем переводов с BTC — 93,1 миллиона.

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Заметим, что за последние два месяца крупные инвесторы стали гораздо активнее покупать ЭТН, об этом свидетельствуют данные платформы онлайн-аналитики Santiment. Особенно активизировались криптоакулы, на кошельках которых хранится от 100 до 10 000 ETH. «48 556 адресов акул — это самый высокий уровень, зафиксированный с февраля 2021 года», — отметили в отчете Santiment.

noworries По материалам:

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