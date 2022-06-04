Криптовалютный аналитик отметил три перспективных альткоина на «медвежьем» рынке — Finance.ua

Криптовалютный аналитик отметил три перспективных альткоина на «медвежьем» рынке

Инвестор в криптовалюты и соведущий Altcoin Dailyсо Остин Арнольд выразил мнение, что проекты Chainlink, Avalanche и Cardano выгодны для инвестиций на падающем рынке криптовалют.

В ходе своего выступления на YouTube Остин Арнольд (Austin Arnold) заявил, что при анализе криптовалютных проектов обращает внимание на пять аспектов:

кем и как финансируется проект;

способна ли команда создать и развивать эффективный продукт;

прочность связей со стратегическими партнерами;

насколько проект посвящен решению реальных проблем;

будут ли эти проблемы расти с развитием общества.

По мнению Арнольда, первым в списке проектов, отвечающих всем требованиям, идет децентрализованная сеть оракулов Chainlink (LINK). Он отметил, что Chainlink оказался одним из наиболее устойчивых проектов на предыдущем «медвежьем» рынке. Инвестор также обратил внимание на активность разработчиков Chainlink и успех сети оракулов в таких блокчейнах, как BNB Chain (BNB) и Polygon (MATIC).

Следующей в списке Арнольда указана платформа смарт-контрактов Avalanche (AVAX). Аналитик назвал Avalanche «одним из лучших проектов на рынке» и конкурентом Эфириума. При этом, по его мнению, проект эффективно отличается от Эфириума.

«Эфириум пытается ориентироваться на децентрализацию, в то время как Avalanche ориентируется на масштабируемость и максимальное количество пользователей, привлеченное самыми низкими комиссиями», — заявил инвестор.

Арнольд также «очень оптимистичен» в отношении другого конкурента Эфириума — Cardano (ADA). Аналитик утверждает, что экосистема Cardano «действительно процветает» — на его блокчейне выпущено более 5 млн невзаимозаменяемых токенов (NFT).

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