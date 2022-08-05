Криптовалютные кошельки крупнейших владельцев Ethereum поставили локальный рекорд — Finance.ua
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Криптовалютные кошельки крупнейших владельцев Ethereum поставили локальный рекорд

Финтех и Карты
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Криптовалютные кошельки крупнейших владельцев Ethereum поставили локальный рекорд
Криптовалютные кошельки крупнейших владельцев Ethereum поставили локальный рекорд
Согласно данным аналитиков Santiment, криптовалютные кошельки эфириум-китов поставили локальный рекорд, увеличив объем криптовалюты на биржах.
Как стало известно, объем ЕТН, полученный крупнейшими владельцами эфира, вырос в среднем до 7 миллионов ЕТН, поднявшись до самой высокой отметки с мая 2021 года. Также по информации сервиса BitinfoCharts, среднесуточное количество сделок на блокчейне Ethereum выросло с 1.206 миллиона до 1.25 миллиона.
На момент написания новости эфириум торгуется по $1626, впрочем, как считают участники криптовалютного сообщества CoinMarketCap, эта цена не станет самым большим августовским показателем ЕТН. Согласно прогнозам 2685 пользователей, ЕТН будет торговаться по средней цене $2127 к концу лета.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2» 🧐

Одной из причин таких положительных прогнозов могут быть большие ожидания по поводу предстоящего обновления, после которого эфириум перейдет на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Следует заметить, что в сентябре криптосообщество ожидает еще большего роста, со средней стоимостью $2390.
Также криптовалютные аналитики, принявшие участие в опросе NextAdvisor, спрогнозировали увеличение стоимости Ethereum до $4000 к концу этого года. Как убеждены аналитики, эфириум имеет все шансы в ближайшее время стоить более чем в 2.5 раза дороже нынешней стоимости.
На криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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