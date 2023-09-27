Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые помогут биткоину возрасти — Finance.ua

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Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые помогут биткоину возрасти

Криптовалюта
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Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые помогут биткоину возрасти
Криптовалютные эксперты назвали факторы, которые помогут биткоину возрасти
Криптовалюта биткоин не смогла закрепить отскок на прошлой неделе, подвергнув сомнению возможность разворота тренда, начавшегося две недели назад. Для подтверждения бычьего тренда понадобится прорыв нисходящей линии сопротивления на дневном таймфрейме, отметили аналитики.
Относительно того, удастся ли биткоину прорваться выше зоны сопротивления, технический анализ дневного таймфрейма также подает противоречивые сигналы. С одной стороны, цена восстановилась над горизонтальной областью $25 600 после отклонения ниже нее 11 сентября. С другой стороны, цена не смогла прорвать нисходящую линию сопротивления, которая берет начало от годового максимума, отскочив от нее 19 сентября.

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Ближайшая поддержка на дневном таймфрейме находится на отметке $25 600, что на 3% ниже текущей цены. На 12% выше текущей цены располагается область сопротивления $29 250. Таким образом, в ближайшей перспективе динамика BTC будет определяться тем, прорвет ли цена нисходящую линию сопротивления или упадет ниже области $25 600.
В случае бычьего прорыва ожидается не менее 10% роста до $29 250. Кроме того, падение отметки $25 600 может привести к нисходящему движению в направлении $24 800.
Напомним — самый известный чат-бот в мире спрогнозировал рост BTC до $5 млн до 2050 года. Если биткоину не удастся «глубоко пустить корни» в обществе из-за бюрократических препятствий, технологические ограничения и другие отрицательные факторы, то цифровой актив будет стоить от $20 000 до $500 000 в 2050 году, отметил ChatGPT.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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