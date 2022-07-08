Криптовалютные аналитики назвали страну, жители которой наиболее заинтересованы в NFT — Finance.ua

Криптовалютные аналитики назвали страну, жители которой наиболее заинтересованы в NFT
Аналитики СashNetUSA определили наиболее заинтересованные в NFT страны — первое место принадлежит городу-государству Сингапур. Данные удалось получить, проанализировав поисковые запросы NFT жителей некоторых стран за март 2022 года. Аналитики рассчитали количество поисковых запросов на 1 миллион населения. Команда также исследовала посты в Твиттере, включавшие NFT.
Согласно результатам исследования, в Сингапуре на 1 миллион жителей 18 717 поисковых запросов касались невзаимозаменяемых токенов. Гонконг, Канада, Исландия и Соединенные Штаты входят в пятерку наиболее заинтересованных в NFT стран.
Черногория заняла первое место в списке стран, где больше всего любят NFT, опубликовав 862 (с 1000) положительных твитов, связанных с NFT. В список любителей невзаимозаменяемых токенов вошли также Колумбия, Франция, Ливан и Вьетнам.
Как заработать на NFT 🧐
Наибольшее количество негативных публикаций о NFT обнаружено у пользователей из Польши, Никарагуа, Ирландии, Ямайки и Косово.
Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.
Начать зарабатывать на aStake
Поделиться новостью