Почему средства от национального кешбэка не зачисляются на карту — объяснение Сегодня 16:04 — Финтех и Карты

Почему средства от национального кешбэка не зачисляются на карту — объяснение

В Украине действует программа «Национальный Кешбэк», которая позволяет получить компенсацию в размере 10% от стоимости товаров украинского производства. Однако иногда ожидаемый кешбэк не поступает на карту.

Об этом пишет 24 канал.

Есть несколько причин, почему средства не приходят на карту кешбэка.

Причинами отсутствия начисления могут быть:

ненастроенная касса — магазин, где произведена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе;

товар не зарегистрирован в программе — проверить участие товара можно на сайте программы или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія»;

маркировка не гарантирует участие — наличие отметки «Сделано в Украине» не означает, что товар участвует в программе;

незарегистрированный продавец — продавец может не быть участником программы. Это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте;

технический сбой — иногда проблема возникает из-за сбоев в работе платежного терминала.

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Чтобы избежать недоразумений, перед покупкой следует проверить данные о магазине и товаре на официальном ресурсе программы.

Напомним, средства Национального кешбэка можно потратить на оплату услуг — коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе. Кешбэк можно потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

Граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

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