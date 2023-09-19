Криптовалютная отрасль потеряла более $55 миллиардов в августе — Finance.ua

Криптовалютная отрасль потеряла более $55 миллиардов в августе 19.09.2023, 01:28 — Криптовалюта

Криптовалютная отрасль потеряла более $55 миллиардов в августе

Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex сообщили, что за прошлый месяц инвесторы вывели из криптовалютной индустрии более $55 млрд. Свои выводы исследователи сделали на основе совокупной реализуемой стоимости ВТС и ЕТН, а также пяти крупнейших стейблокинов: USDT , USDC, BUSD, DAI и TUSD.

Отток капитала повлиял на доступную ликвидность и флагманской криптовалюты , и стейблкоинов, и главного альткоина.

«Глубокое изучение данных выявило новую тенденцию — с начала августа в отрасли начался отток капитала. Август стал наименее удачным месяцем для биткоина с ноября 2022 года. Капитализация биткоина снизилась на 11.29%», — отмечается в отчете Bitfinex.

Аналитики Bitfinex также обнаружили, что в августе вернулась так называемая «событийная волатильность», когда отдельные события оказывают значительное влияние на цену активов и движения рынка. «Мы считаем, что, хотя показатели волатильности продолжают оставаться достаточно низкими, кризис ликвидности позволил отдельным событиям оказывать значительное влияние на движения рынка. Низкую ликвидность подтверждают и открытые позиции по фьючерсам и опционам на BTC», ― отметили исследователи.

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По словам аналитиков Cointelegraph Research, август стал худшим месяцем для криптовалютного рынка, с тех пор как биткоин достиг локального дна прошлого ноября — около отметки $15 000. «То, что многие изначально считали летним спадом, превратилось в ярко выраженное падение», — подчеркнули эксперты.

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noworries По материалам:

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