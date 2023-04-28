Криптовалюте Ethereum спрогнозировали достижение исторического максимума уже в этом году — Finance.ua

Криптовалюте Ethereum спрогнозировали достижение исторического максимума уже в этом году Сегодня 19:14 — Криптовалюта

Криптовалюте Ethereum спрогнозировали достижение исторического максимума уже в этом году

На криптовалютном рынке снова появились стойкие бычьи настроения. На этом фоне многие аналитики делятся мнениями по поводу того, какой динамики следует ожидать от самых популярных цифровых активов, особенно Ethereum.

Представители финансовой платформы Finder провели опрос среди 32 аналитиков и попросили их дать прогноз стоимости ЭТН в конце этого года.

продолжит стабильно расти в ближайшие месяцы и достигнет исторического максимума на отметке $4891. Последний актив достигал подобных значений в конце 2021 года, после чего стартовала фаза затяжного медвежьего тренда. Большинство специалистов выразили мнение, что ETH продолжит стабильно расти в ближайшие месяцы и достигнет исторического максимума на отметке $4891. Последний актив достигал подобных значений в конце 2021 года, после чего стартовала фаза затяжного медвежьего тренда.

Часть экспертов пришла к выводу, что эфириум через несколько месяцев имеет все шансы добраться до уровня $2758. Но во второй половине этого года может начаться проседание ближе к $2300.

Около 21% респондентов отметили, что в настоящее время главный альтокоин сталкивается с существенными рисками централизации. Еще 29% высказали мнение, что глобальное обновление Shapella в конце концов спровоцирует массовую распродажу в экосистеме Ethereum. Половина участников опроса считает, что Shapella позволит более эффективно подойти к контролю со стороны регуляторных органов.

noworries По материалам:

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