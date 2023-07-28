Криптовалюта за скан сетчатки глаза: запуск проекта Worldcoin в мире встретили сумасшедшими очередями — Finance.ua

Криптовалюта за скан сетчатки глаза: запуск проекта Worldcoin в мире встретили сумасшедшими очередями 28.07.2023, 01:12 — Криптовалюта

Криптовалюта за скан сетчатки глаза: запуск проекта Worldcoin в мире встретили сумасшедшими очередями

На этой неделе заработал криптпроект Worldcoin и, судя по публикациям его основателя Сэма Альтмана (он же создатель ChatGPT), сразу получил огромную популярность — фактически люди выстраивались в огромные очереди, чтобы получить World ID (то, что в рамках проекта называют «глобальным цифровым паспортом»), а с ним и токены WLD в качестве вознаграждения.

Во время процесса используется инструмент Orb, сканирующий сетчатку глаза и создающий уникальный идентификатор для человека — данные, как утверждается, локально не обрабатываются и не хранятся.

Компания говорит, что система использует искусственный интеллект для создания уникальных кодов и сейчас существует около 200 «шаров» для регистрации. Интересно, что по мнению основателей Worldcoin, цифровой паспорт необходим для будущего, в котором «различать людей и роботов станет все сложнее из-за всплеска технологий искусственного интеллекта».

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Согласно дорожной карте Worldcoin, верификация будет доступна в 35 городах в 20 странах, а сама программа World App — в 120 странах. В планах — запуск 1500 единиц Orb до конца 2023 года.

Во время тестового запуска «шары» просканировали более 2 миллионов человек, из которых из 64% - выходцы из Азии и Африки, 19% - из Латинской Америки, 17% - из Европы.

«Третий день запуска Worldcoin, сумасшедшие очереди по всему миру. Каждые 8 ​​секунд верифицируется один человек», — написал Альтман в Twitter (или возможно, в X) после официального открытия.

К сообщению руководитель проекта добавил видео с очередью в одно из мест регистрации в Японии:

В день официального запуска криптопроекта стоимость WLD подскочила до $3,58 с $1,70. Binance и другие биржи зарегистрировали криптовалюту, тогда же были проданы токены на $145 млн, а цена акций Worldcoin упала на 29,4%.

По данным FT , Worldcoin пока недоступен в США из-за регуляторных препятствий, однако инвесторы (включая группы венчурного капитала Andreessen Horowitz и Khosla Ventures, интернет-предпринимателя Рейда Хоффмана и Сэма Бенкмана-Фрида до краха его империи FTX) вложили в проект примерно $250 млн.

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