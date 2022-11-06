Криптовалюта лучше золота: создатель Ethereum назвал три причины — Finance.ua

Криптовалюта лучше золота: создатель Ethereum назвал три причины Сегодня 03:47 — Банковские металлы

Криптовалюта лучше золота: создатель Ethereum назвал три причины

В качестве финансового инструмента у криптовалюты больше преимуществ, чем у золота. Она гораздо удобнее, проще в использовании и более безопасна для клиентов.

Об этом создатель крупнейшего по рыночной капитализации альтоина Ethereum Виталик Бутерин заявил в Twiter писателю Заку Вайнерсмиту.

«Единственный аргумент поклонников криптовалют, который я слышал и который имеет смысл в рамках их собственных взглядов — они не хотят централизованной власти над деньгами», — написал тот, поставив вопрос, почему тогда нельзя пользоваться золотом.

Бутерин не согласился и выделил три основных недостатка популярнейшего драгоценного металла.

Во-первых, золото неудобно — его сложно использовать, особенно при работе с ненадежными сторонами.

Во-вторых, золото не поддерживает варианты безопасного хранения. В частности, речь идет о мультиподписи — данная технология относится к кибербезопасности. Она предусматривает подписание транзакций несколькими приватными ключами, что повышает уровень конфиденциальности в процессе одобрения.



Кроме этого, золото менее распространено, чем криптовалюта. Поэтому Bitcoin и другие виртуальные монеты являются лучшим выбором для транзакций, уверен Бутерин.



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Следует отметить, что Bitcoin часто называют инструментом хеджирования финансовых рисков. Однако в недавнем отчете Bank of America Securities говорится о растущей корреляции цен на BTC и золото.

Но стоит отметить, что за последний год этот металл отличился гораздо меньшей волатильностью, чем первая криптовалюта. Если с начала 2022-го стоимость унции золота колебалась в промежутке $1626-2043, то курс Bitcoin находился между $19 268 и $67 617 за монету.

Обозреватель По материалам:

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