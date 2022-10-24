Криптовалюта будет доступна в 24 000 банкоматах Бразилии — Finance.ua
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Криптовалюта будет доступна в 24 000 банкоматах Бразилии

Финтех и Карты
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Криптовалюта будет доступна в 24 000 банкоматах Бразилии
Криптовалюта будет доступна в 24 000 банкоматах Бразилии
Компания-разработчик популярного стейблкоина Tether (USDT) сообщила, что с 3 ноября 2022 года USDT станет доступным в 24 000 банкоматах Бразилии. Все благодаря сотрудничеству Tether с поставщиком криптовалютных услуг SmartPay, интегрирующим USDT в свою систему.
Теперь миллионы жителей Бразилии получат доступ к использованию стейблкоинов в повседневной жизни, не прилагая для этого много усилий. Чтобы конвертировать бразильские реалы в USDT (и наоборот), достаточно будет воспользоваться банкоматом.
«Добавление токенов Tether в банкоматы по всей Бразилии дает возможность привлечь больше людей к рынку криптовалют. Это приведет к серьезным изменениям не только в платежной индустрии, но и во всей бразильской финансовой экосистеме», — отметил технический директор Tether Паоло Ардоино.
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Это не единственная криптовалютная инициатива, которую реализуют в Бразилии. Так, в начале октября стало известно, что власти Рио-де-Жанейро разрешат жителям города использовать криптовалюту для уплаты налога на имущество уже с 2023 года. В муниципальном вестнике города опубликовали постановление, в котором указано, что Рио «нанимает компании, специализирующиеся на конвертации криптоактивов в фиат». Это позволит жителям города платить налог на имущество, называемое IPTU (городской и земельный налог), с помощью цифровых активов.
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А летом власти Бразилии начали работу над законопроектом о токенизации всего золота на блокчейне. Процедура должна обеспечить прозрачность деятельности в отрасли и исключить нерегулярную добычу ценных металлов. Внедренные изменения будут направлены на установление новых правил купли, продажи и торговли бразильским золотом, которое затем будет зарегистрировано на блокчейне.

Майнинг криптовалют: с чего начинать, и стоит ли овчинка выделки

По материалам:
noworries
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