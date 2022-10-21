Банк Уоррена Баффета выпустит собственную криптовалюту в сети Polygon — Finance.ua

Банк Уоррена Баффета выпустит собственную криптовалюту в сети Polygon Сегодня 03:13 — Финтех и Карты

Банк Уоррена Баффета выпустит собственную криптовалюту в сети Polygon

Бразильский финтех-стартап Nubank анонсировал свою криптовалюту — правда, только для клиентов в Бразилии. В 2023 году они выпустят нативный токен Nucoin.

Токен лояльности

Судя по пресс-релизу, Nucoin будет использоваться в программе лояльности. Владельцы таких токенов получат скидки на банковские услуги и другие льготы. Компания привлечет к тестированию проекта 2000 своих клиентов.

Nucoin будет работать в сети Polygon. Интересно, что в последнее время этот протокол обрастает выгодными проектами. Недавно Mercedes Benz выбрал этот блокчейн для разработки системы обмена данными.

Банковский стартап Nubank известен тем, что в него инвестировал «Оракул из Омахи» Уоррен Баффет. Он вложил в него $500 млн и помог привлечь капитал от других инвесторов.

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Сам миллионер негативно отзывается о криптовалютах и сравнивает их с крысиным ядом. Но так или иначе он сам стал частью блокчейн-индустрии, пусть и не напрямую.

Кстати, в феврале Баффет продал часть акций Visa и MasterCard. Вырученные деньги он дополнительно инвестировал в акции Nubank A ($1 млрд).

Поэтому можно сделать вывод, что легендарный финансист постепенно отказывается от вложений в компании из сферы TradFi и фокусируется на финтех-стартапах, связанных с криптовалютами.

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