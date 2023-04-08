Криптовалюта Bitcoin стала самым эффективным активом в мире — Finance.ua
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Криптовалюта Bitcoin стала самым эффективным активом в мире

Криптовалюта
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Криптовалюта Bitcoin стала самым эффективным активом в мире
Криптовалюта Bitcoin стала самым эффективным активом в мире
По данным издания Bloomberg, Bitcoin стал самым эффективным активом в первом квартале 2023 года. Динамика BTC затмила самые популярные активы — с начала года Bitcoin превзошел по доходности S&P 500, золото, недвижимость и Nasdaq 100.
Флагман крипторынка начал новый год достаточно удачно, поскольку с января цифровой актив вырос в цене на 70%. Специалисты обратили внимание на рост интереса к флагманской криптовалюте на фоне развития банковского кризиса в США. Инвесторы убедились, что банковский сектор менее стабилен, поэтому необходимо искать альтернативу для вложения средств, для многих пользователей ею стал Bitcoin.
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Утром 30 марта Bitcoin даже удалось добиться годового максимума. Согласно показателям криптовалютной биржи Binance, на своем пике цена ВТС достигла $29 184 — это уровень июня 2022 года.
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Криптовалюта продолжает демонстрировать лучшую динамику по сравнению с традиционными финансовыми активами — золотом, акциями и наличными.
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Большинство экспертов прогнозируют ВТС дальнейший рост. Так, генеральный директор Real Vision Рауль Пал считает, что ВТС еще в этом году достигнет $50 000, а исполнительный директор аналитической компании Messari Райан Селкис убежден, что главный цифровой актив даже сможет пересечь отметку в $100 000.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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