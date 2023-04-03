Дания введет налог на прибыль от продажи BTC — Finance.ua

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Дания введет налог на прибыль от продажи BTC

Криптовалюта
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Дания введет налог на прибыль от продажи BTC
Дания введет налог на прибыль от продажи BTC
30 марта Верховный суд в Копенгагене постановил, что прибыль от продажи Bitcoin, купленных или добытых, подлежит налогообложению. Такое решение было принято с учетом спекулятивного характера криптовалюты.
«Позиция суда такова, что BTC, как правило, покупают исключительно с целью продажи и гораздо реже как средство платежа» — было объявлено в рамках процесса.
Дания отличается достаточно жестким налоговым законодательством. Так, например, те, кто зарабатывает до 58,9 тысяч крон ($8630), обязаны отдать в казну 27% — сбор на прирост капитала.
Лица с доходами выше указанного уровня платят уже 42%. Долгое время криптовалюта оставалась своеобразным «белым пятном» в Кодексе. Операции с ней не облагались налогом, что подстегивало уровень принятия в стране.

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Во многом такое решение Верховного суда объяснимо позицией регулятора. Руководитель ЦБ Дании Ларс Роде настроен по отношению к BTC почти враждебно. Так, например, в 2021 году он заявил следующее:
«Даже при самом оптимистическом сценарии — это просто еще один спекулятивный актив. Ни о каких гарантиях и стабильности по курсу криптовалют не может быть и речи».
Его позицию разделяют коллеги из ЦБ Великобритании и ЕЦБ. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток на их политику и принятые решения.
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