Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд — Finance.ua

Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд Сегодня 19:45 — Криптовалюта

Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд

Согласно данным аналитической платформы Glassnode, владельцы криптовалюты Ethereum установили новый исторический рекорд.

Количество доходных эфириум-адресов достигло максимума с мая 2022 года, превысив 63.9 миллиона. Кроме того, аналитики Glassnode обратили внимание на увеличение количества адресов с ненулевым балансом. К моменту написания новости такие адреса составляют 96 миллионов.

По стоимости главного альтокина, за последние 7 дней ETH опустился на 2.4%, торгуясь сейчас за $1753. По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года курс эфириума превысит отметку в $2000. А к 2030 году у ЕТН есть все шансы достичь $14 000, убеждены эксперты Finder.

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Аналитик Майкл Ван Де Поппе считает, что важным уровнем сопротивления сейчас отметка $1 850. По мнению эксперта, цифровой актив еще может упасть до $1725. После этого стоимость ЕТН подскочит до $2000. Максимальное значение, которое смог достичь эфир за последние дни — $1844.

Напомним, согласно собственному исследованию директора отдела стратегии и бизнес-операций биржи Coinbase Конора Грогана, участники криптовалютного сообщества, поддерживающие эфириум, потеряли 636 000 ETH.

За время существования криптовалюты Ethereum было потеряно не менее 0,5% токенов — это показало исследование. Гроган аргументировал полученные данные рядом тезисов, среди которых ошибки и баги в сети Ethereum.

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noworries По материалам:

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