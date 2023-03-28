Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд — Finance.ua
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Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд

Криптовалюта
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Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд
Владельцы криптовалюты Ethereum установили исторический рекорд
Согласно данным аналитической платформы Glassnode, владельцы криптовалюты Ethereum установили новый исторический рекорд.
Количество доходных эфириум-адресов достигло максимума с мая 2022 года, превысив 63.9 миллиона. Кроме того, аналитики Glassnode обратили внимание на увеличение количества адресов с ненулевым балансом. К моменту написания новости такие адреса составляют 96 миллионов.
По стоимости главного альтокина, за последние 7 дней ETH опустился на 2.4%, торгуясь сейчас за $1753. По прогнозам аналитиков, к концу 2023 года курс эфириума превысит отметку в $2000. А к 2030 году у ЕТН есть все шансы достичь $14 000, убеждены эксперты Finder.

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Аналитик Майкл Ван Де Поппе считает, что важным уровнем сопротивления сейчас отметка $1 850. По мнению эксперта, цифровой актив еще может упасть до $1725. После этого стоимость ЕТН подскочит до $2000. Максимальное значение, которое смог достичь эфир за последние дни — $1844.
Напомним, согласно собственному исследованию директора отдела стратегии и бизнес-операций биржи Coinbase Конора Грогана, участники криптовалютного сообщества, поддерживающие эфириум, потеряли 636 000 ETH.
За время существования криптовалюты Ethereum было потеряно не менее 0,5% токенов — это показало исследование. Гроган аргументировал полученные данные рядом тезисов, среди которых ошибки и баги в сети Ethereum.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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