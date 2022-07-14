Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация — Finance.ua
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Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация

Фондовый рынок
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Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация
Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация
Крипторинок сократился значительно сильнее других рынков. К концу июня он стал почти в 38 раз меньше суммарных размеров компаний из индекса S&P 500. Для сравнения — в конце марта разрыв был 18-кратным.
Об этом говорится в отчете криптобиржи Exmo за второй квартал 2022 года.
Отставание криптовалют от золота увеличилось с 6 до 14 раз. Во втором квартале сектор криптовалют стал меньше стоимости всего добытого серебра в полтора раза, хотя в конце предыдущего квартала соотношение было обратно пропорциональным.
Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация
Число публичных компаний, чья капитализация превышает капитализацию всего криптовалютного сектора, увеличилось за квартал с трех до пяти. Сюда сейчас входят: Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Капитализация всех перечисленных предприятий осталась выше $1 трлн.
Акции многих компаний, как и криптовалюты, подверглись существенному падению, включая Tesla (-37%), Meta (-31%) и Visa (-14%).
Сравнение крипторинка с крупнейшими публичными компаниями:
  1. Apple — $2 197 млрд;
  2. Microsoft — 1,992 миллиарда долларов;
  3. Alphabet A — $1 435 млрд;
  4. Крипторинок — $846 млрд;
  5. Tesla — $697 млрд;
  6. Meta — $441 млрд;
  7. Visa — $414 млрд.
В общем рейтинге с публичными компаниями биткоин опустился с шестого на семнадцатое место. Среди других компаний первая криптовалюта уступила капитализацию Meta, Visa и Nvidia. Ethereum в конце квартала выбыл из первой сотни, уступив в частности Mastercard и Bank of America.
Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация
Большая часть квартала наблюдалась очень высокая корреляция между фондовым и криптовалютным рынком. Лишь с начала по середину июня 30-дневный индекс корреляции показывал среднюю связь. Примечательно, что после того как индекс опустился до локального минимума в 0,56, произошло падение криптовалют на 18% ниже $1 трлн.
Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация
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По материалам:
Finance.ua
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