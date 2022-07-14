Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация — Finance.ua

Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация Сегодня 20:01 — Фондовый рынок

Крипторынок vs публичные компании: у кого выше капитализация

Крипторинок сократился значительно сильнее других рынков. К концу июня он стал почти в 38 раз меньше суммарных размеров компаний из индекса S&P 500. Для сравнения — в конце марта разрыв был 18-кратным.

Об этом говорится в отчете криптобиржи Exmo за второй квартал 2022 года.

Отставание криптовалют от золота увеличилось с 6 до 14 раз. Во втором квартале сектор криптовалют стал меньше стоимости всего добытого серебра в полтора раза, хотя в конце предыдущего квартала соотношение было обратно пропорциональным.

Число публичных компаний, чья капитализация превышает капитализацию всего криптовалютного сектора, увеличилось за квартал с трех до пяти. Сюда сейчас входят: Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Капитализация всех перечисленных предприятий осталась выше $1 трлн.

Акции многих компаний, как и криптовалюты, подверглись существенному падению, включая Tesla (-37%), Meta (-31%) и Visa (-14%).

Сравнение крипторинка с крупнейшими публичными компаниями:

Apple — $2 197 млрд; Microsoft — 1,992 миллиарда долларов;

Alphabet A — $1 435 млрд;

Крипторинок — $846 млрд;

Tesla — $697 млрд;

Meta — $441 млрд;

Visa — $414 млрд.



В общем рейтинге с публичными компаниями биткоин опустился с шестого на семнадцатое место. Среди других компаний первая криптовалюта уступила капитализацию Meta, Visa и Nvidia. Ethereum в конце квартала выбыл из первой сотни, уступив в частности Mastercard и Bank of America.

Большая часть квартала наблюдалась очень высокая корреляция между фондовым и криптовалютным рынком. Лишь с начала по середину июня 30-дневный индекс корреляции показывал среднюю связь. Примечательно, что после того как индекс опустился до локального минимума в 0,56, произошло падение криптовалют на 18% ниже $1 трлн.

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